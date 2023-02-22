Ритуальная служба «Бесконечность» – одно из немногих предприятий, кто оказывает полный спектр услуг: организацию похорон, благоустройство захоронений, изготовление памятников.

Бесконечность – это память. Ведь жизнь мертвых продолжается в памяти живых. Мы давно овладели искусством встречать людей, но не всегда можем достойно их проводить. А ведь жизнь устроена так, что среди нас нет ни одного, кто бы не столкнулся с потерей. Поэтому так важно, не смотря на боль, пустоту, отчаяние достойно проститься с родным и близким человеком, который покинул этот мир. «Бесконечность» – это городская ритуальная служба оказывающая весь спектр услуг, готовая в минуты потерь и скорби прийти на помощь. И не только в Мозырь, но и в Ельск, Калинковичи, Наровлю, Лельчицы.

Рассказывает Виталий Сигай, директор городской ритуальной службы «Бесконечность»: «Мы предоставляем надежный и современный уровень ритуального сервиса. Это круглосуточная помощь и профессиональные консультации, связанные с организацией похорон. Работаем без выходных и перерывов на обед, предлагаем большой выбор ритуальной продукции – от недорогих и бюджетных моделей до элитных (ритуальная одежда и кресты собственного производства). В наличии широкий ассортимент венков, цветов и корзин».

Звонок в трудную и скорбную минуту ритуальному агенту по номеру 8 (033) 915-55-50 и ваши забот уйдут в «Бесконечность». Профессиональные советы, психологическая поддержка и полный цикл ритуальных услуг начиная от омовения и одевания, заканчивая организацией поминального обеда и оформлением документов. Организатор похорон позаботится о том, чтобы достойно проводить в последний путь вашего близкого и дорогого человека.

Рассказывает Николай Соцкий, ритуальный агент городской ритуальной службы «Бесконечность»: «Когда уходит близкий и родной человек – это всегда тяжело. Люди в этом состоянии растеряны. При звонке в нашу службу, мы снимем с вас все обязательства о проведении дополнительных мероприятий. При организации похорон мы поможем вам выбрать гроб, венки. Одежду, мы поможем вам в трудную минуту».

Следует особо отметить, что эта ритуальн6ая служба учитывает все пожелания родственников относительно того или иного этапа подготовки к погребению. На всех этапах рядом будет ритуальный агент, он подскажет родным все нюансы. Тактичное сопровождение, аккуратность и пунктуальность. Светлые тона ритуального катафалка, дресс-код сотрудников: все участники бригады сопровождения, помимо строгого костюма, с траурными повязками на левом предплечье, в знак скорби и уважения к скорбящим родственникам. Концепция работы «Бесконечности» дать достойно проститься с близким, не омрачить воспоминания о днях прощания и увековечить память тех, кто был Вам дорог… Кресты, ограды, памятники, мемориальные комплексы. Только в выставочном зале более 50 образцов готовой продукции разной сложности, разных форм и разной ценовой категории. Представлены и гранитные комплексы, которые сочетают в себе гранит 2-3 видов.

Рассказывает Юлия Бруковская, консультант магазина городской ритуальной службы «Бесконечность»: «Мы можем подобрать памятник под любой бюджет. Мы имеем собственное производство, а также в штате своего художника-ретушера, мы удовлетворим любое пожелание заказчика. Каждый заказчик может выбрать форму, принести фото, съездить на наше производство, согласовать шаблон, увидеть процесс. К каждому клиенту подходим индивидуально. Мы изготавливаем надежные и долговечные надгробья из качественного сырья: гранита карельского месторождения, который по своим качествам превосходит камень других месторождений. Заказывая памятники и установку в нашей фирме, вы можете быть уверены, что он сохранит первоначальный вид даже спустя десятилетия».

Специалисты «Бесконечности» берутся и за выполнение нестандартных заказов по индивидуальным проектам, благоустраивают места захоронения. Действует система скидок, есть несколько видов рассрочки. В «Бесконечности» нет дорогого обслуживания, но есть забота, поддержка, помощь, чувство спокойствия и комфорта для каждого, кто обратился за помощью.

Ритуальный магазин «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» расположен по адресу: улица НЕФТЕСТРОИТЕЛЕЙ, 10

Время работы с 8:00 до 19:00 без выходных и перерывов на обед!

При оказании ритуальных услуг магазин работает круглосуточно!

Телефон 8(033) 915-55-50

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