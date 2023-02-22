Смотровая комиссия работала на территории ЖЭУ-3

В Мозыре продолжают работать смотровые комиссии. Представили коммунальной службы, сотрудники МЧС и РОВД, работники соцзащиты посещают адреса одиноких, пожилых и неблагополучных. Навещают также многодетные семьи. Кому-то помогают, кого-то привлекают к ответственности.

За один день работы смотровая комиссия может посетить около двух десятков адресов. Это «живая» работа с людьми. Главная задача, все-таки, – не порицать и наказывать, а поддержать. Одиноким пенсионерам могут предложить помощь соцработника. Где-то нужен пожарный извещатель. Проверяют газовое оборудование, электропроводку. Есть, конечно, и такие адреса, где не обходятся без лекций. Например, о все той же противопожарной безопасности. Напомним, смотровые комиссии на территории города и района работают еженедельно.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ