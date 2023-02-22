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Рубрика: Новости

Заседание бюро районного комитета КПБ Мозырского района состоялось на базе музея боевой славы воинов-интернационалистов

22 февраля 2023, 18:18

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