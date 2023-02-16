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Рубрика: Новости

За хищение более 540 кг мяса задержана работник ветковского предприятия. Котлетную говядину у женщины приобрел предприниматель из Мозыря

16 февраля 2023, 18:39

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