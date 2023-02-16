В ГАИ рассказали, когда чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных

95% случаев дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных происходит в темное время суток. В ГАИ рассказали, что наиболее опасные в регионе участки дороги с точки зрения возможности встретиться с дикими животными – М10, Р31 и Р82. Водителям нужно быть предельно внимательными, следить за обстановкой на дороге и не игнорировать знаки. Кроме того, предотвратить аварию можно и правильно выбрав скорость. К примеру, если движение будет 90км/ч, то на современном транспорте можно избежать любого вида ДТП.