Бесплатный туристический навигатор по Гомельской области Gomel Travel уже доступен для скачивания в магазине приложений

Душевные экскурсии по знаковым местам Гомельщины. Бесплатный туристический навигатор уже доступен для скачивания в магазине приложений. Справочная база включает пункты питания, гостиницы, местные достопримечательности и готовые экскурсионные маршруты.

Гомельская область богата на интересные исторические районы, достопримечательности и малоизвестные, но достойные посещения места. Теперь, каждый желающий может установить на телефон бесплатный туристический навигатор Gomel Travel. В этой справочной базе можно будет найти различные пункты питания, гостиницы, готовые экскурсионные маршруты. Свои услуги в приложении предлагают профессиональные гиды, с которыми можно связаться и договориться об экскурсии. Отдельно представлены и тематические маршруты, например, по местам военной славы. Добавлять свои метки на карту смогут и обычные пользователи – через систему обратной связи, если посчитают новое или малоизвестное место достойным посещения. Сейчас приложение доступно на двух языках – русском и английском, в перспективе добавится ещё один — белорусский