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Рубрика: Новости

Многодетным и инвалидам предлагаю подработку. Какие неприятные последствия могут принести, и уже приносят фиктивные оформления авто?

16 февраля 2023, 18:37

Многодетным и инвалидам предлагаю подработку. В социальных такие объявления курсируют из группы в группу. Смысл подработки – оформление авто по так называемому, льготному 140 Указу Президента. Откликаются многие, пару сотен долларов лишними не будут. Какие неприятные последствия могут принести, и уже приносят фиктивные оформления? Подробности в сюжете

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