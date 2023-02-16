Многодетным и инвалидам предлагаю подработку. Какие неприятные последствия могут принести, и уже приносят фиктивные оформления авто?

Многодетным и инвалидам предлагаю подработку. В социальных такие объявления курсируют из группы в группу. Смысл подработки – оформление авто по так называемому, льготному 140 Указу Президента. Откликаются многие, пару сотен долларов лишними не будут. Какие неприятные последствия могут принести, и уже приносят фиктивные оформления? Подробности в сюжете