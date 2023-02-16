Берегите бабушек, предупредите дедушек! Мошенники продолжают по телефону атаковать пожилых людей

В Минске пенсионерка отдала более $19 тыс. якобы за «спасение» дочери. В Гродно бабушка помощью внучке, попавшей в мнимое ДПТ, обогатила мошенников более чем на 150 тысяч долларов и 125 тысяч евро. Обманули даже 105-тилетную белоруску. Доверчивая долгожительница таким образом лишилась 37 тысяч долларов. Интернет буквально разрывает от подобных историй. В 2022 году количество случаев мошенничества с деньгами выросло в два раза по сравнению с 2021 годом. При этом каждый десятый случай был связан со звонками именно пенсионерам. Милиция продолжает рассказывать о самой распространенной схеме телефонных мошенников, но пожилые люди продолжают попадаться на удочку и отдают им все сбережения. У психологов тому свое объяснение.

Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» вышла на улицы города, чтобы провести небольшой соцопрос. Слышали ли респонденты что либо о мошенниках и путях обмана?

Результаты соцопроса оказались весьма оптимистичны. Все респонденты о мошенниках знают, на схемы обмана не ведутся и не поведутся. Тем не менее, бабушки и дедушки снова и снова попадаются на уловки аферистов. Доверчивые, любящие, наивные, готовые в любую минуту прийти на помощь своим детям и внукам. А внуки и дети, в свою очередь, должны оказывать информационную поддержку. Рассказывать и предупреждать. А еще чаще общаться. Кстати, и молодым не стоит расслабляться. Судя по мозырской сводке происшествий, жертвами мошенников зачастую становятся и молодые люди. Вывод сюжета: будьте бдительны, запомните слова людей, которых мы записывали на улице!

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ