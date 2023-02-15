Яйца, сосиски, кефир. В Калинковичах задержаны две работницы школы, которые похитили продукты питания

13 февраля сотрудники Калинковичского отдела охраны участвовали в рейде, направленном на выявление хищений.

Примерно в шесть часов вечера при выходе с территории одной из средних школ были задержаны 59-летняя и 52-летняя работницы. Женщины похитили с учреждения образования продуктов питания на общую сумму 45 рублей 97 копеек. В отношении них составлены административные протоколы, сообщили в областном управлении Департамента охраны.