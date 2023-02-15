На Кургане Славы почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в Республике Беларусь отмечается памятная дата – День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом – завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. По этому случаю на Кургане Славы прошел торжественный митинг.

Афганистан, сколько боли ты принес… Название известной песни актуально и спустя 34 года. 15 февраля 1989 завершился вывод советских войск из ближневосточного государства. В этот день в Беларуси вспоминают воинов-интернационалистов, участников военных конфликтов на чужой территории. На Кургане Славы у памятного знака собрались десятки мозырян, представители разных структур и организаций, разных возрастов, чтобы почтить память тех солдат, кто вернулся грузом 200. В Мозырском районе 12 семей затронула афганская трагедия, а еще сотни человек прошли через те страшные события, которые отпечатались на их здоровье, жизни. Время отдаляет нас от афганской войны. Несмотря на годы, память о тех событиях жива. И эту память аккумулируют в Мозырской районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Кто прошел войну, тот знает ценность мира, кто прошел войну, тот должен об этом рассказывать, чтобы сохранить память и чтобы это не повторялось. Для воинов-афганцев 15 февраля особенная дата. Они собираются вместе, чтобы вспомнить свою нелегкую службу, сослуживцев-однополчан, помянуть боевых товарищей, не вернувшихся с поля боя. На сегодняшний день в Мозырском районе 265 воинов-интернационалистов. Минута молчания в память о погибших и сотни красных гвоздик, возложенных к подножию памятного знака. После памятного митинга воины-интернационалисты посетили все могилы, где есть надпись «Погиб при исполнении интернационального долга».

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ