Традиционная изба, рушники, переодевания, молитвы и песни. В ТЦСОН возродили старинный белорусский обряд

Настоящая белорусская хата. Все завешено рушниками, а в красном углу, как и полагается, висит икона. Здесь живет семья с детьми. Мальчик и девочка. «Родины» прошли, «крестины» тоже, следующий обряд взросления – «посвящение в новую одежду». Важное старинное белорусское таинство. Девочка становится настоящей маминой помощницей, а мальчик, соответственно, начинает обучаться мужской работе. Неугомонные подопечные отделения граждан золотого возраста ТЦСОН воссоздали этот обряд. Вся трудовая жизнь Натальи Васильевны Прус была связана с национальной культурой. О традициях полешуков она знает многое. Говорит, что каждая деталь обряда. Каждый жест и каждое слово имеют свое, сакраментальное значение. Кстати, этот угол, где проводился обряд, служил своеобразным домашним алтарем. В этом месте совершались многие ритуальные действия. А на полочке под иконой хранились различные для этого атрибуты. Одним словом, атмосферу этого таинства передали в полной мере. Здесь же и молодое поколение. А все для того, чтобы традиции неповторимой колоритной белорусской культуры как можно дольше не забывались и передавались. Из поколения в поколение.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя, Юрий Горобец. ТКМ