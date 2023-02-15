Фильм о «белорусской ушастой овчарке», Чебурашке, бьет рекорды просмотров в кинотеатре «Мир»

Фильм о «белорусской ушастой овчарке» бьет рекорды просмотров в кинотеатре «Мир». Как многие уже догадались, речь идет о «Чебурашке». Рассказываем, сколько мозырян уже успели его посмотреть.

В этом году мозыряне вернулись к виду отдыха, о котором забыли во время пандемии. И за несколько зимних недель побили рекорды посещений кинотеатра «Мир». Второй «Аватар» с начала проката посмотрели почти 5,5 тысяч зрителей! Еще больше зрителей успели увидеть комедийную и очень добрую семейную киноисторию «Чебурашка». За приключениями милого мультяшного героя наблюдали более 7 тысяч взрослых и маленьких мозырян. По многочисленным просьбам показ «Чебурашки» вновь продлили: по 22 февраля фильм можно будет посмотреть в большом зале. Дневной сеанс начинается в 14.40.