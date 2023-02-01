Выплаты заработной платы «в конвертах» выявлены на предприятии в Мозыре

Инспекцией МНС по Мозырскому району в ходе последующего этапа камеральной проверки в отношении коммерческого предприятия, осуществлявшего деятельность в сфере строительства, установлены факты выплаты в период 2019-2021 годов наемным работникам заработной платы «в конвертах», которая в 1,5 и более раз превышала их официальную заработную плату. Как сообщили в пресс-центре МНС, в ходе проведения опросов наемные лица пояснили, что при заключении контрактов заработная плата была указана в сумме 400 рублей в месяц. Фактически заработная плата была значительно выше, зависела от объема выполненных работ и составляла от 700 до 2 тысяч рублей. Инспекцией в адрес коммерческого предприятия направлено уведомление с предложением добровольно уплатить подоходный налог с физических лиц с выплаченных денежных средств работникам. Компанией в добровольном порядке исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц.