В районе площади Примостовой идут ремонтные работы. Правда, пока речь идет о восстановлении не моста, а коллекторной системы. По информации Мозырского райжилкомхоза, ремонту подлежит участок от Примостовой до канализационной насосной станции в парке. В настоящее время коллектор большого диаметра установкой высокого давления с помощью воды чистят от иловых отложений. Далее, без проведения земляных работ, методом бестраншейной санации, по трубе будет протаскиваться полимерный рукав-чулок. Он надувается, принимает форму трубы, восстанавливая ее. Это узкоспециализированная работа, таким методом ранее в Мозыре ремонты не проводились. Поэтому прогнозировать сроки окончания ремонта сложно. Работы на участке около площади Примостовой далее сдвинуться в сторону парка. Параллельно с санацией на всем участке будут заменены старые колодцы. Тут уже придется копать, это уже будут земляные работы.

Что касается анонсированных ранее работ на мосту, их начнут в этом году. Но точную дату специалисты пока не озвучивают.