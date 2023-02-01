Цены на квартиры в Мозыре выросли больше, чем во всех крупных городах страны. Не смотря на это, по покупательской активности мозыряне стали первыми в Беларуси. Предпочитают «двушки»

В сравнении октябрем — декабрем прошлого года количество сделок с квартирами увеличилось во всех городах Гомельщины. Суммарное число приобретенных за квартал квартир в Гомеле выросло на 10%, тогда как в Мозыре рост составил сразу 29%. В малых городах региона покупательская активность выросла на 15%. Число сделок купли-продажи в 4 квартале 2022 года в Мозыре стало самым высоким за всю историю наблюдения, установив новый рекорд. Наиболее популярными у жителей Гомеля и Мозыря в 4 квартале были 2-комнатные квартиры — с ними заключили 41% и 43% всех сделок соответственно. Треть всех сделок пришлось на «однушки». 3-комнатные квартиры выбирали только в 21% случаев. Цены на квартиры в Мозыре выросли сильнее, чем во всех крупных городах страны. Квадратный метр квартир в Гомеле в конце 4 квартала стоил в среднем 640 $, что на 3% выше, чем тремя месяцами ранее. В Мозыре «квадрат» в декабре покупали за 509 $ — плюс 17% к предыдущему кварталу. Такой рост — самый сильный среди крупных городов страны.

1-комнатные квартиры в Гомеле покупали в среднем за 16−26 тыс. долларов, «двушки» — за 22−37 тыс. долларов. Цены на 3-комнатные квартиры варьировались от 26 до 44 тыс. долларов. В Мозыре те же квартиры стоили, как правило, всего на 4−9 тыс. долларов дешевле.

По данным агентства рост покупательской активности недвижимости в Мозыре был самым существенным не только в Гомельской области, а и во всей Беларуси. Проанализировало рынок недвижимости Беларуси агентство Realt.