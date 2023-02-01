Воины-интернационалисты Мозырской районной организации «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» провели встречу с военнослужащими-новобранцами Мозырского пограничного отряда.

Зал боевой Славы воинов-интернационалистов в Мозырском краеведческом музее, место, которое обнажает боль афганской войны. Здесь собрались воины-интернационалисты и новобранцы, молодые пограничники. Патриотическое воспитание через живое общение. Экскурсия по залу боевой славы. Кстати все его экспонаты – настоящие вещи и документы тех, кто отправился служить на афганскую землю с нашей, белорусской земли. Экспонаты композиции «Афганистан – живая память» более 10 лет назад по крупицам собирали ветераны той войны и члены Совета организации. Многие вещи были переданы в музей семьями погибших наших земляков. Солдаты Афгана делились своими историями, которые подкреплялись документальной хроникой. С интересом слушали молодые пограничники воспоминания капитана внутренней службы в запасе Александра Коноплича, он служил в минометном батальоне во взводе артразведки. Не понаслышке знает ветеран об опасностях, которые таило для бойцов 40-й армии Панджшерское ущелье, считавшееся самой горячей точкой Афганистана. А еще солдатские афганские истории от ветеранов Игоря Сайковского и Владимира Авадовского. В арсенале наград обоих ветеранов – медали «За отличие в охране государственной границы». В общении с молодежью, воины-интернационалисты отметили, что служба по защите государственной границы – святое дело. А в завершении своих выступлений пожелали ребятам служить с честью. У военнослужащих Мозырского погранотряда была возможность для общения с членом Союза писателей и Союза журналистов Республики Беларусь публицистом Натальей Коноплич, автором трилогии «Испытание мужеством». Книга является данью погибшим уроженцам региона, а также вкладом в сбережение воспоминаний живых земляков, чьи юные годы прошли на афганской земле.