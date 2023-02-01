Старшеклассников, которые в будущем планируют стать пограничниками, приглашают 18 февраля в Минск на День открытых дверей в Институт пограничной службы

18 февраля с 11.00 до 13.00 в Институте пограничной службы Республики Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Славинского, 4, будет проводиться «День открытых дверей» для учащихся кадетских училищ, военно-патриотических классов, учащихся 10-11 классов, в рамках мероприятия будет возможность ознакомиться с условиями и перспективами обучения в ВУЗе. Программой Дня открытых дверей будет предусмотрено показательное выступление курсантов с элементами рукопашного боя, выступление художественной самодеятельности курсантов и ансамбля Института, экскурсия по музею. Также на мероприятии расскажут об организации образовательного процесса, учебной и материально-технической базе, а также об условиях проживания и быта в Институте. В культурно-досуговом центре Института развернутся учебные точки с показом образцов вооружения, состоящих на вооружении в органах пограничной службы. Курсанты Института покажут мастер-классы по сборке/разборке оружия.