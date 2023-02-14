Вынесен приговор мозырянину, который в мае прошлого года убил случайного знакомого

73-летний житель Мозыря перестал выходить на связь после Дня Победы. Хотя в прихожей его квартиры горел свет. Оперативники открыли жилье, насчитали у погибшего 10 ножевых ранений в шею. Начался розыск преступника. В тот же день в милицию обратился водитель такси. Он рассказал о странном пассажире. Молодой человек сел в машину вечером, на окраине города вышел, разжег костер и что-то сжигал. Затем попросил водителя сделать остановку рядом с вспаханным полем, там он выбросил пакет. Оперативники уголовного розыска обнаружили сожжённые телефоны, связку ключей, остатки еды и кухонной посуды. Стало понятно, что пассажир имел непосредственное отношение к убийству. Примечательно, что к тому моменту 23-летний парень уже находился в ИВС. Предыдущим вечером его задержали за сопротивление сотруднику милиции в баре. Злоумышленник рассказал, что вечером подсел к пенсионеру на лавочке. Они разговорились. Пожилой мужчина предложил подняться в квартиру и отметить праздник, между собутыльниками возник конфликт. Мозырянин напал на хозяина с ножом, после собрал вещдоки и попытался от них избавиться. А с деньгами из портмоне убитого направился в бар, где вел себя агрессивно и попал в милицию. В отношении мозырянина были возбуждены уголовные дела за убийство и насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Областной суд приговорил злоумышленника к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он обязан возместить по 50 тысяч рублей морального вреда двум сыновьям погибшего.