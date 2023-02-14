В подарок – много любви, радости и хорошего настроения!

Этой зимой ясная морозная погода не часто радовала жителей города. Холодный ветер на улице, за окном серость и пасмурность. Но все чаще сквозь серые тучи начинает пробиваться вот уже почти весеннее солнце. И сегодня люди с инвалидностью решили немного приободрить студентов Мозырского педагогического, подарить им немного любви, радости и хорошего настроения. В фойе университета они пели песни и приглашали посетить небольшую выставку. Кстати, все эти изделия они делали своими руками, а еще с душой, Открытки, сердечки, шкатулки, куклы, цветочные композиции – такой подарок будет оригинальным. Поддержать такое доброе дело решили и волонтеры Белорусского Союза женщин. Кто-то из студентов спешил на занятия, кто-то с них возвращался, но не многие могли пройти мимо такого вот импровизированного душевного концерта.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ