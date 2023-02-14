Компания МТС подключила короткий благотворительный номер для перечисления пожертвований в помощь пострадавшим от землетрясений в Турции

Набрав запрос *222*52#, абонент со своего баланса перечислит два рубля в пользу благотворительного учреждения «Ласковые крылья», которое занимается сбором средств на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции. Воспользоваться этим запросом можно неограниченное количество раз, он единый и доступен для абонентов всех мобильных операторов.