Комитетом государственного контроля Гомельской области изучаются вопросы обеспечения населения доступными и качественными услугами бань

В целях выявления имеющихся проблем Комитет 21 февраля 2023 г. проведет «горячую линию» на тему «Качество и доступность услуг бань в Гомельской области».

В указанный день с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

по телефонам 8 (0232) 23-83-68, 8 (0232) 23 83 98 граждане могут сообщить (в т.ч. анонимно) о нарушениях и недостатках в работе бань, качестве и доступности обслуживания, фактах неудовлетворительного состояния бань.