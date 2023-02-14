Тематический день информирования проведет налоговая инспекция 21 февраля

21 февраля 2023 года сектором информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району будет проводиться тематический день информирования по вопросам:

— введения с 1 января 2023 года нового особого режима;

-налогообложения для физических лиц – налога на профессиональный доход;

-преимущества использования физическими лицами личного кабинета плательщика.

Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по телефону: 8 (0236) 20-28-73.