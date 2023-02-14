Очередное ДПТ в Калинковичском районе с погибшим пешеходом

Вечером 13 февраля на территории Калинковичского района 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Гэлакси», двигалась по автодороге Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» в пути следования, совершила касательный наезд на 41-летнего пешехода, который двигался по полосе движения навстречу транспортному потоку, при этом не был обозначен световозвращающими элементами. Предварительно, мужчина был пьян. В результате наезда пешехода отбросило на встречную полосу, где на него совершили наезд еще два транспортных средства, движущихся друг за другом. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.