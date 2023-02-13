13 февраля в Мозырском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие

13 февраля примерно в 14.10 на территории Мозырского района 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «БМВ», двигаясь по автодороге Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины», при повороте налево не пропустила встречную «Ауди» под управлением 32-летней женщины-водителя. В результате столкновения транспортных средств водитель, а также 44-летний пассажир автомобиля «БМВ» получили травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение больницы. Стоит отметить, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.