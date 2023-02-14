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Рубрика: Новости

Учащиеся Гомельской области завоевали девять медалей на XIX международной Жаутыковской олимпиаде

14 февраля 2023, 19:05

В этом году в олимпиаде, проходившей на базе Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната для одаренных детей имени О. Жаутыкова в Алматы, приняли участие более 280 команд из 26 стран мира. В интеллектуальном состязании учащиеся Гомельщины завоевали девять медалей. Из них три медали оказались в Мозыре. Золото и бронза по информатике у Григория Кошмана, серебряная медаль по информатике у Станислава Полынь. Ребята, — и Григорий, и Станислав, воспитанники Клуба юных пожарных. Занимаются у Алексея Валентиновича Борунова.

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