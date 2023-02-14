Итоги работы лесохозяйственных организаций Гомельщины подвели во время расширенной коллегии в Мозыре

Итоги работы лесохозяйственных организаций Гомельщины подвели во время расширенной коллегии. Площадь лесных угодий – более 1 миллиона 800 тысяч гектаров. И задач у коллективов 21-го лесхоза – немало. Они занимаются воспроизводством, охраной и защитой лесов. Работают над заготовкой древесины всех видов, ее переработкой и продажей. В жаркий период противостоят лесным пожарам. Контролируют охотников и любителей отдыха на свежем воздухе. Многие показатели по итогам 2022-го оказались выполнены. Но остались и проблемные вопросы. Участие в областной коллегии принял министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик. Среди проблемных вопросов – своевременное лесовосстановление на вырубках и обеспечение посадочным материалом. Здесь критике подверглись руководители некоторых лесхозов области. Другая, важнейшая, тема – перераспределение экспортных потоков.

Еще до пленарного заседания участники коллегии посетили Слободской участок Мозырского опытного лесхоза. Здесь находится деревообрабатывающий цех. Несмотря на санкционные трудности, пиломатериалы продолжают поставлять на традиционные внешние рынки, объемы и темпы не снижают.

Мозырский опытный лесхоз, в ведомстве которого находится пеллетный завод, конечно, ощутил на себе трудности 2022-го. Но грамотное руководство помогло мозырянам выполнить важную задачу – сохранить трудовой коллектив!

Награждение лучших коллективов и работников отрасли прошло во время пленарного заседания. Участники коллегии также посетили мемориальный комплекс Курган Славы, где возложили цветы в в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»