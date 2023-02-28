В социальных сетях появляются паблики «ЧВК Редан» с привязкой к Гомелю. Что это такое и почему родителям подростков стоит насторожиться

«ЧВК Редан» – не частная военная компания, а сообщество неформалов со своими отличительными чертами. Новое молодежное течение зародилось в России, но сейчас последователи появляются и в Беларуси, в том числе уже и в Гомеле. Отличительные черты – носят черную одежду с пауками

и цифрой четыре, красят волосы. На своих страницах в «ВКонтакте» пишут, что не пропагандируют ненависть к другим нациям, решение конфликтов с помощью драк, «массовые беспределы», прочие нарушения законов. Но «ЧВК Редан» – новое веяние, многое о нем неизвестно. Есть версия, что в «Редане» подростки-неформалы борются с людьми, которые считают их внешний вид неправильным, женоподобным. Например, с футбольными фанатами. На этой почве и происходят конфликты. Выявлены случаи, что ЧВК «Редан» заинтересовались ребята из Гомеля. В «Тиктоке» уже есть видео, на которых школьники сидят на уроках в черных байках с характерным принтом, рисуют пауков на руках. «Реданы» активно приглашают единомышленников на встречи в торговые центры… Родителям стоит насторожиться, если увидели у своих детей вещи с пауками и цифрой четыре. Важно провести беседу, напомнить ребенку, что жестокость и агрессивность может привести к печальным последствиям. Объяснить, что не стоит начинать драки или отвечать на провокации. Можно причинить кому-то травму, пострадать самому или получить проблемы с законом.