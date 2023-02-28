«День безопасности. Внимание всем». Стартовала профилактическая акция МЧС

Чтобы научить людей предупреждать различного рода опасные ситуации, угрожающие здоровью и жизни, сотрудники МЧС до 24 марта проведут акцию «День безопасности. Внимание всем». А проходить она будет в два этапа. Первый начался вчера, 27 февраля, продлится он до 10 марта. За это время спасатели охватят все учреждения образования, где проведут уроки безопасности. Малышам в игровых формах объяснят, как не допустить чрезвычайных ситуаций и как вести себя в случае их возникновения. А ребятам постарше расскажут об основных причинах пожаров, действиях по сигналу «Внимание всем», а также напомнят о соблюдении правил безопасности в период весенних каникул. Подростки поучаствуют в игре «Чрезвычайная ситуация» и посмотрят познавательные фильмы. После школьных занятий состоится учебная эвакуация.

Эта акция не пройдет и мимо родителей. В преддверии весенних каникул спасатели расскажут им о чрезвычайных ситуациях с детьми и приведут примеры реальных случаев с их участием. Также в профилактической программе – просмотр видеофильмов «Не оставляйте детей одних» и «Цена мгновения».

Второй этап акции пройдет с 14 по 18 марта. Его целевая аудитория: жильцы общежитий, трудовые коллективы, посетители мест массового пребывания людей. Интерактивные площадки, фильмы, викторины. Одним словом, спасатели подготовили множество разнообразных, интересных и полезных мероприятий, благодаря которым можно будет приобрести ценные знания, а также зарядится хорошим настроением.