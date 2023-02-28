В Гомельской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией в январе выросла на 38%. Показатель составил 2,9 на 100 тысяч людей, что на 38% больше уровня 2022 года. По области выявлено 39 новых случаев заболевания.

В Мозырском районе за январь 2023 года выявлено 3 случая ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 2,4 на 100 тысяч населения. Отмечается снижение заболеваемости на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВИЧ-инфекция установлена у пациентов в следующих возрастных группах: 35-44 года, 50-54 года. Из них два мужчины и одна женщина. Доминирует половой путь передачи инфекции, один человек заразился при употреблении наркотических веществ. Социальный статус пациентов с ВИЧ-инфекцией: работающий гражданин, лицо без определенной деятельности и лицо, выявленное при поступлении в места лишения свободы. Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее шести недель после того, как подверглись риску инфицирования: вступали в сексуальные контакты без использования презерватива либо употребляли инъекционные наркотики. Можно купить в аптеке набор для самотестирования по слюне либо бесплатно и анонимно обследоваться в любом лечебно-профилактическом учреждении области, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: Гомель, улица Моисеенко, 49. Телефон горячей линии – 8 (0232) 50-74-12.