С 1 марта устанавливается запрет на лов щуки

Куплю свежую щуку, продам свежую щуку! С 1 марта в местных пабликах вы не найдете таких объявлений. Официально в первый день весны у пресноводной хищницы начинается период нереста. Кстати, у нее нерест наступает раньше, чем у других рыб. Щука не так требовательна к прогреву воды. Откладывать икру она может при температуре воды от 4 до 6 ºС, нереститься начинается практически сразу после таяния льда на небольших глубинах, на пойме рек и ручьев. При этом становится беззащитной перед человеком. Поэтому с 1 марта по 15 апреля на ловлю щуки обыкновенной установлен запрет. За каждую незаконно добытую особь с нарушителя будет взыскиваться вред в тройном размере — это 9 базовых величин, это составляет 333 руб. кроме этого, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин. А если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, то нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.