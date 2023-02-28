Это было неожиданно и приятно. Коллектив «Зари» удостоен Благодарности Президента

Сотни наград, поощрений, благодарностей. За 25 лет работы на счету коллектива совхоз-комбинат «Заря» накопилось немало бонусов, как районного, областного, так и республиканского значения. Очередная высокая награда абсолютно заслуженная и одновременно абсолютно неожиданная. «За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей» « Заре» объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение 23 февраля подписал Глава государства.