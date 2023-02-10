В Мозырском районе на подъезде к карьеру Стрельск произошло ДТП. Пострадал один человек

9 февраля примерно в 11:10. 40‑летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь по дороге Р-31 в направлении склада хранения нефтепродуктов, предварительно при выборе скорости не учел погодные условия, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАН» с автоцистерной. Водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.