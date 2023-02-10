О ресоциализации бывших наркозависимых говорили участники выездного семинара. Мероприятие прошло на базе Мозырского психоневрологического диспансера.

Наркомания входит в десятку самых значимых социальных проблем в стране. И хотя за последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед, зависимости — наркотические и алкогольные, — до сих пор относятся к трудноизлечимым болезням. В основе каждой реабилитационной программы — система, которая направлена на лечение не только тела, но и души. С ними дополнительно работают психологи, религиозные общественные организации. Об этом говорили участники выездного семинара, который прошел на базе Мозырского психоневрологического диспансера. Перед собравшимися выступил главный врач Гомельского областного наркологического диспансера и представители реабилитационных центров региона. Максимальное внимание — программам ресоциализации зависимых. Они помогают зависимым осознать и принять свою болезнь, адаптироваться к жизни без наркотических веществ, вернуться в общество. В Мозыре на 1 января этого года под наблюдением стоит 116 лиц под диспансерным наблюдением. Общая цель специалистов, работающих с ними, — научить оставать в комфортной трезвости.