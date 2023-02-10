Будьте бдительны и осторожны, никому не сообщайте свои личные данные. С таким призывом правоохранители постоянно обращаются к гражданам, однако по-прежнему мозыряне становятся жертвами мошенников.

Год только начался, а Мозырским районным отделом Следственного комитета уже возбуждено 33 уголовных дела, связанных с хищением денежных средств с карт-счетов мозырян.

В настоящее время стоит угроза увеличения преступлений в сфере высоких информационных технологий, так как злоумышленники все чаще выдумывают новое способы обманным путем завладеть денежными средствами, используют более сложные психологические подходы. В интернете мошенники создают сайты визуально похожие на оригинальные сайты банков, так называемые фишинговые ссылки, как только пользователи вводят свои данные, эти данные моментально попадают в руки к преступникам, после чего происходит хищение денежных средств.

Еще одни схемы мошенничеств: якобы родственник попал в ДТП, срочно нужны деньги; при попытках покупки какого-либо товара с интернет площадки Kufar нужен номер банковской карточки для предоплаты. Путей обмана очень много! Не будьте доверчивы, ни в коем случае не сообщайте никому свои личные банковские данные, с таким призывом обращаются правоохранители.