15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов! Афганистан — помним и чтим! Афганистан – наша память и боль

В Мозыре и районе 15 февраля пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 34-й годовщине вывода войск из Афганистана.

На Кургане Славы в 10. 00 состоится митинг-реквием с возложением цветов и венков к Памятному знаку погибшим воинам-интернационалистам. Живые цветы с участием представителей власти, военного комиссариата, территориального центра социального обслуживания, родственников погибших и умерших, общественности также будут возложены на кладбищах города и района. В кафедральном соборе архангела Михаила в 10.30 начнется панихида за упокой погибших и в поддержку областной акции «Зажги свечу памяти». В малом зале кинотеатра «Мир» — в 12.00 покажут короткометражный документальный фильм «Афганское эхо», а продолжит его художественная кинолента на военную тематику «Не игра». Во Дворце культуры «Строитель» в 16.00 состоится большой концерт вокальной группы «Славяне» Мозырской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» (вход свободный). К участию в мероприятиях приглашаются воины-интернационалисты с семьями, а также родные и близкие ветеранов афганской войны, умерших от ран, контузий и заболеваний, представители трудовых коллективов, ветеранских и молодежных организаций города и района, студенты, кадеты, учащиеся колледжей, лицея, и учреждений образования города и района.