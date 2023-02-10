Мозырские волонтеры Красного Креста начали сбор помощи пострадавшим в результате землетрясений

Наверное, уже не осталось среди нас человека, который не слышал бы о трагедии, которая произошла в Турции, Сирии и ряде других стран. На сегодняшний день число погибших от мощных землетрясений в этих странах превысило 21 тысячу человек. К сожалению, число погибших ежедневно растет. Под завалами все еще остаются люди. Тысячи волонтеров пришгли на помощь. Они помогают пострадавшим, оказывают первую помощь и психосоциальную поддержку. Волонтеры нашего, Мозырского отделения Белорусского Красного Креста также не остались в стороне и инициировали сбор денежных средств, направленный на оказание помощи пострадавшим людям. Все желающие также могут присоединиться и помочь тем, кто в этом как никогда нуждается. Пожертвование можно сделать через систему ЕРИП. Все данные есть на ваших экранах.

Выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность,

общественные объединения»

Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»

Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»

Выбрать пункт «Секретариат Красного Креста»

Выбрать пункт «Благотворительный взнос»

Ввести номер благотворительной акции Т2023

Ввести данные и сумму платежа

Проверить корректность информации и совершить платеж