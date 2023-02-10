Как зарегистрировать кота или собаку и какая ответственность грозит за животных-«нелегалов»

Между человеком и его домашним питомцем, несомненно, есть особая связь. Четырехлапые чувствуют и считывают эмоции хозяина, понимают многие слова, распознают тон голоса, реагируют на жесты, проявляют нежность и привязанность. И вместе с человеком делят квадратные метры. Денежно-бумажные нюансы, понятное дело, берет на себя хозяин.

Собакам и котам, живущим в частных домах, «прописка» не требуется. Их хозяевам нужно лишь соблюдать ветеринарно-санитарные нормы, а еще делать прививки от бешенства. В многоэтажках другие правила. В одной квартире можно зарегистрировать не более двух четвероногих. Если проживает несколько собственников, «прописать» можно лишь одно животное на семью. При этом все совершеннолетние, зарегистрированные на данной жилплощади, не должны быть против. Перед пропиской будущего друга, проводится инструктаж о соблюдении правил содержания, выгула, а также санитарно-гигиенических норм.

А вот что касается потенциально опасных пород собак, правила их регистрации здесь уже немного другие.

За незарегистрированного питомца владельцу грозит штраф от одной до 15 базовых величин. А в случае причинения вреда здоровью людей или имуществу – от десяти до 30 базовых.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя, Юрий Горобец. ТКМ