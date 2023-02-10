В Смоленской области с лета прошлого года ищут 50-летнего жителя Мозыря

Мозырский РОВД совместно с поисково-спасательными отрядами «Пульс» и «Симуран» объявил поиск человека, который может находиться на территории Смоленской области. Кашевич Геннадий Геннадьевич, 50-ти лет. Мужчина проживал в Мозыре. Еще в июле 2022 года он уехал в Смоленск и с тех пор о его местоположении ничего не известно. Всем, кому что-либо известно о Геннадии Кашевиче, просьба сообщить по телефонам: +375336224222, +375293539409 или 102