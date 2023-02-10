В Мозыре в результате ДПТ пострадал ребенок

9 февраля около 5 вечера женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено» на улице Интернациональная совершила наезд на 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик с многочисленными травмами был доставлен в больницу. По факту проводится проверка. С 10 по 14 февраля госавтоинспекторы проводят профилактическую акцию «Безопасность пешехода!». Сотрудники ГАИ призывают водителей внимательно и уважительно относиться к уязвимым участникам дорожного движения, обязательно предоставлять преимущество при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.