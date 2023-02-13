В Мозыре ликвидировали нелегальный склад спиртного

В Мозыре оперативники местного ОБЭПа вместе с сотрудниками Мозырского пограничного отряда выявили крупную партию нелегальной спиртосодержащей жидкости и контрафактного алкоголя. В гараже 41-летнего местного жителя обнаружено и изъято 2350 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах с этикеткой «этиловый спирт 95%», более 420 литров водки российского производства и 100 литров коньяка в пластиковых канистрах, — сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконное хранение алкогольных напитков и спиртосодержащей жидкости. Ему грозит штраф до 3700 рублей. Весь товар объемом почти 2900 литров на сумму более 55 тысяч рублей изъят.