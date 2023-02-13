Проблема образования в зеркале духовности. Мозыряне во главе с Епископом Леонидом приняли участие в крупнейшем церковно-общественном форуме православия

Международные Рождественские образовательные чтения – крупнейший церковно-общественный форум православия. Он ежегодно объединяет тысячи людей. В этом году участие в них приняло более 5000 человек. Мозырь представляла внушительная делегация во главе с Владыкой Леонидом, Епископом Туровско-Мозырской епархии. Рассказывает Екатерина Горбачева.

Почти неделя в Москве. Посещение мировых музеев, выставок, презентаций, десятки экскурсий, круглые столы и обмен мнениями. А еще знакомство с самим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Насыщенная программа 31 Международных Рождественских образовательных чтений до сих пор обсуждается. Вот уже десять лет делегацию Туровско-Мозырской епархии приглашают в Москву на крупнейший церковно-общественный форум православия. В свою очередь священнослужители, конечно же, зовут учителей. Ведь духовность и образования – эти понятия неразрывны.

Сергей Вячеславович Троян, директор 15 школы, участие в православном форуме принимал уже в 9 раз. Человек неуемной энергии, можно сказать, идеями патриотического воспитания буквально генерирует. Признался, задор черпает из таких вот мероприятий. История, духовность, энергия святых мест, общение с людьми неординарными и знаковыми.

Каждый такой форум собирает более 5-ти тысяч участников. Для делегации Туровской епархии, Рождественские чтения стали очередной хорошей возможностью встретиться и обсудить актуальные проблемы современного общества. Причем взглянуть на них глобально. Участники форума признались, что на этих площадках у них созрело несколько новых важных идей. После детального обсуждения совместные проекты церкви и образования обязательно реализуют.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя, Юрий Горобец. ТКМ