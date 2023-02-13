На территории Гомельской области за выходные произошло 3 смертельных ДТП. Одно из них – в Калинковичском районе

10 февраля примерно в 19.30 в Калинковичском районе 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», двигаясь в направлении д. Капличи, совершил наезд на 38-летнего пешехода, который по предварительной информации лежал на полосе движения и находился в состоянии алкогольного опьянения, не был обозначен световозвращающими элементами. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.