С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

На территории Гомельской области за выходные произошло 3 смертельных ДТП. Одно из них – в Калинковичском районе

13 февраля 2023, 18:01

10 февраля примерно в 19.30 в Калинковичском районе 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», двигаясь в направлении д. Капличи, совершил наезд на 38-летнего пешехода, который по предварительной информации лежал на полосе движения и находился в состоянии алкогольного опьянения, не был обозначен световозвращающими элементами. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Комментарии запрещены
«