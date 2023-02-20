В Городском Дворце культуры состоялся первый фестиваль «Сохрани свет сердца», посвященный дню православной молодежи. Организаторами этого мероприятия выступил молодежный отдел Туровско-Мозырской епархии.

«Сохрани свет сердца». Идея проведения фестиваля, который бы объединил талантливых молодых прихожан Туровско-Мозырской епархии, зрела давно. И вот он, звездный час! Здесь, в зале городского дворца культуры собрались ребята увлеченные и талантливые. Фестиваль – первый, организаторы и не ожидали, что заявок окажется так много.

Из 80-ти номинантов выбрали 35 лучших хореографических и вокальных коллективов. Перед награждением победителей, свое приветственное слово сказали епископ Туровский и Мозырский Леонид, а также председатель Мозырского райисполкома Елена Федоровна Павлечко.

Елена Федоровна поздравила Владыку Леонида с 15 -летием его епископского служения на белорусской земле. И как подарок от всего города – гала-концерт от всей талантливой молодежи епархии. А на экране – название фестиваля, очень важное напоминание всем людям. «Сохраните свет своего сердца». Вот они, молодые и талантливые, после всех приветственных речей поднимаются на сцену за заслуженными наградами. Гран-при фестиваля получил театр песни «Musik Land» средней школы №11. А после всей торжественной части победители и дипломанты фестиваля дарили зрителям свои яркие, трогательные номера.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ