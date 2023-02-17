Учредительное собрание по созданию партии «Белая Русь» прошло в Мозыре

Учредительное собрание по созданию политической партии «Белая Русь» прошло в Мозыре. В зале драмтеатра собрались более 100 человек, чтобы обозначить основные ориентиры. По слова председателя Мозырской районной организации РОО «Белая Русь» Натальи Тишковой, необходимость создания такой политической партии назрела уже давно. А наше гражданское общество достаточно зрелое, чтобы строить партийную систему, создавать сильную политическую партию, которая будет выражать и защищать интересы белорусского народа и государства.

Новая партия объединит представителей разных сфер – промышленности, медицины, образования, АПК, бизнеса, общественных организаций и других. Главная задача при создании партии — консолидация белорусского государства. 18 марта в Минске состоится общереспубликанский учредительный съезд по созданию партии. Сегодня определены делегаты от Мозырского района.