Криминальное искусство. Мозырянка за дозу психотропа рекламировала наркомаркет

Мозырянка за дозу психотропа рекламировала наркомаркет. Кстати, одна не единственная жительница Мозыря, которая промышляет подобным заработком.

Криминальное искусство. 23-летняя мозырянка попыталась нанести граффити с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков, но эпично спалилась. Девушка неоднократно попадалась в поле зрения оперативников за наркодела, но при себе запрещенку не держала. Не так давно молодая мама в декрете списалась с наркомаркетом и за 1 грамм альфа ПВП взялась сделать в городе 20 графитти с адресом магазина. В качестве водителя взяла сожителя, ребенка на время отдали бабушке. Выполняя творческое задание, на очередной точке ее заметила жительница соседнего дома. Прямо через окно стала отчитывать «художницу». За углом находилась войсковая часть. На крик прибежал солдат. Парочка бросилась наутек, оставив на месте каршеринговую машину. В бардачке иномарки остался скан паспорта граффистки.

Как оказалось, в Мозыре нанесением граффити с рекламой магазинов по продаже психотропов занималась целая группа лиц. Помимо этой девушки, к криминальному искусству оказались причастны ее 22 –летний знакомый и 17-летняя несовершеннолетняя. На их совести более 100 таких графических надписей. Действовали на территории не только Мозырского района, но и Хойникского района. Парень даже записывал видео, где радовался, как легко все это делать. После задержания, в милиции у него уже были совсем другие эмоции.

За определенное количество выполненных граффити магазин расплачивался дозой психотропа, на черном рынке его стоимость порядка 170 рублей. становить группу граффитчиков помогли совместные действия сотрудников накркоконтроля, инспекции по делам несовершеннолетних и участковых.

На данный момент в РОВД находятся материалы проверки, которые впоследствии будут переданы в отдел следственного комитета, там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Виктория Синицкая, Евгений Степанов, Юрий Горобец. ТКМ