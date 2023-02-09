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Рубрика: Новости

В Беларуси в последнее время широко распространяется новый вид мошенничества, схема которого построена на оплате коммунальных услуг через интернет

9 февраля 2023, 18:22

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