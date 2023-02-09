Маленькому Роме Антихевичу нужна наша помощь!

История Ромы начинается так же, как и у многих других деток со СМА. Малыш родился без каких-либо признаков болезни, рос обычным крепким карапузом. Но все изменилось к четырем месяцам. Начал плохо спать, плохо держать головку, стал вялым и капризным. Мама забила тревогу, провели множество обследований. Ребенку поставили неутешительный диагноз — СМА. Рома до сих пор не держит голову, не может повернуться, не может поднять ручкки. Из-за СМА у него ослабли абсолютно все мышцы. Раньше истории всех СМАйликов (так называют деток с таким диагнозом), заканчивались одинаково печально. Сейчас, с изобретением лекарственного препарата Zolgensma, у Ромы появился шанс выздороветь и быть как все дети. Единственный и самый большой недостаток – это его стоимость. Сумма, необходимая для лечения – 2 274 031 долларов США. «Пожалуйста, помогите мне спасти сыночка!», — обращается ко всем неравнодушным мама Ромы. Папа мальчика ушёл из семьи, она одна с двумя детьми на руках борется за жизнь сына.

Если вы хотите помочь Роме в его борьбе — пополнение номера телефона МТС:

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8 (902) 215 11 11 ☎️

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