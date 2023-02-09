Белорусский Красный Крест объявляет сбор для помощи пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии унесли около 10 тыс. человеческих жизней, число пострадавших превысило 50 тыс. Из зоны бедствия продолжают поступать фото и видеоматериалы, запечатлевшие разрушенные города, спасателей, которые пытаются достать выживших из-под обломков.

Белорусский Красный Крест окажет помощь Турции и Сирии, где тысячи людей пострадали в результате сильнейших землетрясений. Сотни волонтеров и сотрудников Турецкого Красного Полумесяца и Сирийского Арабского Красного Полумесяца пришли на помощь пострадавшим. Они оказывают первую помощь и психосоциальную поддержку, участвуют в спасении людей из-под завалов, предоставляют горячее питание, раздают одеяла, принимают пострадавших в обогреваемых палатках, обеспечивают запасы банков крови.

Нарушена инфраструктура, люди потеряли свои дома, а многие остаются под завалами. Они нуждаются в нашей поддержке. Мы должны объединить усилия и сделать все возможное, чтобы помочь. Белорусский Красный Крест объявляет сбор, направленный на оказание помощи пострадавшим людям. Присоединяйтесь к нам, помогайте с нами! Ваше пожертвование может спасти жизнь!

Пожертвование можно сделать через систему ЕРИП:

• Выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения»

• Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»

• Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»

• Выбрать пункт «Секретариат Красного Креста»

• Выбрать пункт «Благотворительный взнос»

• Ввести номер благотворительной акции Т2023

• Ввести данные и сумму платежа

• Проверить корректность информации и совершить платеж