Ярмарка возле Дворца культуры на бульваре Юности будет работать по 19 февраля включительно, с 10 до 19 часов. Не пропустите!

У Дворца культуры Мозырского НПЗ вновь расположилась крупнейшая выездная ярмарка. Белые шатры появляются здесь, как правило, один раз в сезон. И всегда собирают большое количество покупателей. Впрочем, это не удивительно! Универсальный выбор товаров по приятным ценам – то, что привлекает мозырян. На ярмарку приходят, например, за деликатесами. Спросом пользуются восточные сладости (только одной свежей и ароматной халвы – десяток видов!), орехи и сухофрукты. Хозяюшки выстраиваются в очередь за специями и приправами, которые придают особый вкус любимым блюдам.

Для уютных чаепитий в холодную зиму – ароматный чай: с лесными ягодами, на травах, классический черный и зеленый, изысканные каркадэ и айриш-крим. А к нему – шоколадные конфеты из Вологды. В этом павильоне – целебные бальзамы, БАДы и мази. Сила природы – для вашего здоровья!

И, конечно же, мёд! Покупатели активно берут как традиционные, известные, недорогие сорта. Так и эксклюзивные, которые невозможно найти в массмаркете. Мед с черникой, малиной, фисташкой. Перга, прополис, маточное молочко. Новинка сезона — мясные изыски: соленое сало, малосольная грудинка, копченые ребра, шпик. В один из самых вкусных павильонов – очередь из покупателей.

Уже традиционны на ярмарке рыбные павильоны. В одном из них предлагают консервированную продукцию. А рядом – рыба копченая, соленая, вяленая и не только. Балык из горбуши, филе тунца холодного копчения, редкие дальневосточные сорта дикой рыбы, сельдь пряного посола – любимые рыбные продукты белорусов. В ассортименте – замороженные полуфабрикаты.

Кто-то приходит на ярмарку побаловать вкусовые рецепторы. А кто-то – обновить гардероб и добавить изюминку в свой образ. Сделать это легко с помощью красивой и качественной бижутерии. Подобрать украшения можно как для офисных будней, так и для вечернего выхода.

В ассортименте — белье мужское и женское и комфортная одежда для дома. Есть спортивные штаны, пижамы, теплые халаты и носочки. Большой выбор женской одежды: блузки, брюки, легинсы, джемперы и кофты на пуговицах в размерах от 48 до 64. Дамы активно примеряют стильные головные уборы и выбирают кашемировые шарфы

Без внимания женщин не остается и «Мехомания»! Модели различной длины, цвета и размеров. Вся продукция фабричная, российских производителей. Есть рассрочка, предусмотрены и скидки.

Ярмарка возле Дворца культуры на бульваре Юности будет работать по 19 февраля включительно, с 10 до 19 часов. Не пропустите!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ