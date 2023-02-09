Мозырский пограничный отряд призывает жителей региона быть бдительными

В случае обнаружения в пограничной зоне и на прилегающей к ней территории неизвестных лиц, граждан иностранных государств, лиц, интересующихся прохождением Государственной границы и способом ее охраны органами пограничной службы, местом дислокации пограничных подразделений, а также транспортных средств с регистрационными знаками иностранных государств, автомобилей такси, каких-либо летательных аппаратов, осуществляющих полеты в непосредственной близости к госгранице, немедленно сообщить об этом по телефону +375 (236) 21-79-04. Нахождения в пограничной полосе без законных оснований влечет за собой штраф от 2 до 100 базовых величин.